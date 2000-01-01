25.02 11:34 MIGnews.com

Офер Максимов: украл 250 млн, и теперь работает сварщиком

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Израильские СМИ рассказывают грустную историю самого знаменитого мошенника в истории Израиля Офера Максимова, похитившего у Торгового Банка четверть миллиарда шекелей.Деньги ушли на покрытие игорных долгов Максимова и были переданы гангстерским организациям и кредиторам черного рынка.В 2016 году сестра Максимова Этти Алон была освобождена из тюрьмы после отбывания 14 лет из 17-летнего срока за растрату миллионов долларов из Торгового банка, где она была старшим инвестиционным трейдером. Алон призналась в краже денег у клиентов в течение пяти лет, чтобы помочь ее брату погасить 100 миллионов (28 миллионов) шекелей долга за азартные игры, которые он задолжал различным организованным преступным группам.Кража Алон не только спровоцировала крах банка, который обошелся государству в полмиллиарда шекелей в страховании вкладов, но и изменил карту организованной преступности в Израиле.По данным полиции, миллионы шекелей циркулировали через руки различных преступников и криминальных авторитетов. Скандал вызвал несколько бандитских войн между конкурирующими криминальными группами, которые длились годами.После скандала Банк Израиля обновил банковские правила, ввел новые протоколы для предотвращения отмывания денег и потребовал от сотрудников, занимающих ответственные должности, регулярно менять должности.Максимов освободился из тюрьмы четыре месяца назад.Максимов должен по делам Торгового Банка 274 миллиона шекелей (включая процент). Дополнительно к этому он должен 5,1 миллиона шекелей управлению судов и центру сбора штрафов за неуплату долгов.С момента освобождения из тюрьмы Максимов работает сварщиком и получает зарплату 5100 шекелей в месяц. Таким образом, он не в состоянии выплачивать долги. Максимов, кроме 17 лет, которые он получил по делу Торгового Банка, еще год отсидел за неуплату штрафов и компенсаций.Максимов, через эксперта по банкротствам Яфит Левон, объявил себя банкротом и попросил у управления судов списать с него долги в сумме 5,1 миллиона шекелей.Максимов также просил списать с него долги в сумме 274 миллиона шекелей Торговому Банку. Эта просьба была напрочь отвергнута судом.Максимов должен еще 1,5 миллиона шекелей другим заемщикам.Судья тель-авивского окружного суда Хагай Бреннер констатировал, что Максимов “не сделал никакого вклада в свое успешное банкротство”. В тоже время, судья признал, что в нынешней финансовой ситуации, после 18 лет в тюрьме Максимов не может возместить долгов.Судья Бреннер постановил, что Максимов не в состоянии выплатить долги управлению судов, но обязан выплатить долги другим кредиторам, которым он должен 1,5 миллиона шекелейв размере 22 500 шекелей. Максимов выплатит эту сумму в течение 45 месяцев - по 500 шекелей в месяц.В решение суда ничего не говорится о долге Торговому Банку в сумме 274 миллиона шекелей.