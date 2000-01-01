25.02 09:19 MIGnews.com

Сестра Задорова: не буду платить тому, кто посадил брата

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Ксения Задорова, сестра осужденного за убийство Таир Рада Романа Задорова, сделал неприятное открытие во время поиска квартиры на съем.Уже подписав контракт она выяснила, что один из владельцев квартиры - следователь, который вел дело об убийстве Рада.Ксения рассказывает: мы подписали договор и договорились о том, что в следующий раз я принесу ему чеки. Потом он мне позвонил. Он спросил, действительно ли я сестра Задорова. Он сказал - я был одним из следователей, и поэтому он поймет, если она захочет отменить сделку”.Ксения говорит: “Я ему сказала, что не хочу платить одному из тех, кто посадил моего брата в тюрьму”.По словам Ксении, тот факт, что она - сестра Задорова никак ей не мешал в жизни и речь идет о первом подобном случае: “Когда я говорю, что я сестра Романа все меня поддерживают, говорят, что он - невиновен и выражают надежду на его скорое освобождение”.