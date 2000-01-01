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Сестра Задорова: не буду платить тому, кто посадил брата 25.02 09:19   MIGnews.com

Сестра Задорова: не буду платить тому, кто посадил брата

Ксения Задорова, сестра осужденного за убийство Таир Рада Романа Задорова, сделал неприятное открытие во время поиска квартиры на съем.

Уже подписав контракт она выяснила, что один из владельцев квартиры - следователь, который вел дело об убийстве Рада.

Ксения рассказывает: мы подписали договор и договорились о том, что  в следующий раз я принесу ему чеки. Потом он мне позвонил. Он спросил, действительно ли я сестра Задорова. Он сказал - я был одним из следователей, и поэтому он поймет, если она захочет отменить сделку”.

Ксения говорит: “Я ему сказала, что не хочу платить одному из тех, кто посадил моего брата в тюрьму”.

По словам Ксении, тот факт, что она - сестра Задорова никак ей не мешал в жизни и речь идет о первом подобном случае: “Когда я говорю, что я сестра Романа все меня поддерживают, говорят, что он - невиновен и выражают надежду на его скорое освобождение”.


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