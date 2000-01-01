25.02 07:26 MIGnews.com

Летчик ВВС Израиля управлял нарколабораторией

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13-й канал израильского ТВ сообщает о том, что МАГАВ и полиция обыскали дом боевого летчика ВВС Израиля.В доме обнаружена нарколаборатория, 13 килограмм каннабиса и кусты марихуаны.Пилот арестован по подозрению в торговле наркотиками.Летчик выращивал наркотики и торговал ими в качестве “дополнительного дохода”. В доме обнаружены дорогие автомашины, часы, наличные деньги и синтетические наркотики - предположительно, купленные на деньги, вырученные от продажи каннабиса.Две недели назад группа солдат ВМС Израиля была арестована по обвинению в использовании тяжелых наркотиков. на публикацию деталей расследования наложен судебный запрет.