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25.02 07:26   MIGnews.com

Летчик ВВС Израиля управлял нарколабораторией

13-й канал израильского ТВ сообщает о том, что МАГАВ и полиция обыскали дом боевого летчика ВВС Израиля.

В доме обнаружена нарколаборатория, 13 килограмм каннабиса и кусты марихуаны.

Пилот арестован по подозрению в торговле наркотиками.

Летчик выращивал наркотики и торговал ими в качестве “дополнительного дохода”. В доме обнаружены дорогие автомашины, часы, наличные деньги и синтетические наркотики - предположительно, купленные на деньги, вырученные от продажи каннабиса.

Две недели назад группа солдат ВМС Израиля была арестована по обвинению в использовании тяжелых наркотиков. на публикацию деталей расследования наложен судебный запрет.


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