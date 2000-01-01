25.02 17:28 MIGnews.com

Солдата ЦАХАЛа, убившего сослуживца, выпустят раньше срока

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Солдат из элитного антитеррористического подразделения ЦАХАЛа, убивший сослуживца, будет освобожден раньше назначенного срока. Семья убитого выступила против досрочного освобождения, несмотря на то, что до вынесения приговора члены семьи покойного заявили, что "не считают сержанта Н. убийцей". Военный трибунал постановил, что сокращение срока не будет угрожать общественной безопасности, а отбытие всего приговора "не сможет исцелить огромную боль семьи покойного".Сержанта Н. был приговорен в июле прошлого года к 18 месяцам тюремного заключения за то, что он случайно убил штабного сержанта Шахара Струга. Военный суд принял просьбу о досрочном освобождении, и Н. будет освобожден на пять месяцев раньше срока."Комитет придал особое значение желанию солдата завершить его обязательную военную службу в положении, в котором он мог бы рассказать свою личную историю бойцам в контртеррористической школе и попытаться предотвратить следующую катастрофу", - сказал майор Мерав Хершковиц-Ицхаки, адвокат Н.Н. и Струг в тот роковой день играли со своими пистолетами "Глок-19", вытаскивая оружие из кобур и нацеливая друг на друга. Оружие Н. было заряжено, и он смертельно ранил товарища. В соответствии с соглашением о признании вины, обвинения против Н. были понижены от убийства, которое влечет за собой максимальное наказание в 20 лет, до убийства по неосторожности, которое влечет за собой наказание в виде трех лет.После инцидента армия объявила, что привлечет к ответственности нескольких офицеров за регулярное невыполнение протоколов о безопасности.