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Испанец пытался зарезать израильскую жену в Эйлате 25.02 12:00   MIGnews.com

Испанец пытался зарезать израильскую жену в Эйлате

Окружной суд в Беэр-Шеве предъявил обвинение гражданину Испании Фернандо Скоронту.

54-летний Скоронт пытался зарезать свою 39-летнюю израильскую жену в городе Эйлат.

Скоронт и израильтянка поженились в 2017 году. После этого он переехал в Израиль. В ходе совместной жизни испанец часто кричал на жену, подозревал ее в неверности и ревновал.

Две недели назад Скоронт явился в квартиру семьи вечером напившись и начал ругаться с женой. Он начал избивать ее, и та позвонила в полицию. После этого Скоронт решил ее зарезать и бросился на супругу с ножом. Он нанес ей удар 20-см ножом в грудь, выдернул нож и намеревался нанести второй удар. Жена сумела левой рукой отбить удар и позвала на помощь дочь.

Дочь не сумела отбить мать, и та велела ей бежать. В ходе драки с Скоронтом тот дважды пытался ее добить, два раза ударил головой о косяк двери, но, в конце концов, ей удалось скрыться в квартире соседей.

Скоронт взял свой чемодан, вышел из дома и на выходе был задержан прибывшей полицией. Жена была эвакуирована в реанимацию.

Скоронту предъявлены обвинения в попытке убийства и причинении тяжких телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах.


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