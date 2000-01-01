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Злоумышленники подорвали мотоцикл в Пакистане, 1 погибший | Фото: скриншот с видео25.02 11:44   MIGnews.com

Злоумышленники подорвали мотоцикл в Пакистане, 1 погибший

По меньшей мере один человек погиб, в то время как девять других были ранены в результате взрыва в провинции Белуджистан в городе Дера-Мурад-Джамали.

Об этом в понедельник, 25 февраля сообщает Geo News.

По данным местных властей, неизвестные злоумышленники взорвали мотоцикл возле здания одной из местных компаний.

"Из-за взрыва заминированного мотоцикла в Пакистане погиб один человек, ранения получили девять человек", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Белуджистан - крупнейшая провинция Пакистана по площади суши - давно страдает от мятежа и целенаправленных убийств. Тем не менее, силы безопасности провели эффективные операции по всей провинции, расправляясь с боевиками в последние годы.

После начала операции Раддул Фасад силы безопасности активизировали операции по разведке и расчистке, стремясь установить мир в провинции.

Это привело к значительному падению боевиков в провинции, но время от времени там совершаются отдельные нападения, и сотрудники служб безопасности часто захватывают оружие и боеприпасы, сбрасываемые в отдаленные районы.


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