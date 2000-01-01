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flickr/Jatinderjit Singh 25.02 09:55   MIGnews.com

Индия: молодожены вскрыли подарок и подорвались на бомбе

Молодые супруги подорвались на бомбе, которая была заложена в один из свадебных подарков. Об этом сообщает NDTV в воскресенье, 25 февраля.

Инцидент произошел в индийском штате Одиша спустя несколько дней после свадьбы.

Отмечается, что молодожены распаковывали подарки, когда из пакетов неожиданно ворвался. Пока неизвестно, кто из гостей подложил бомбу.

В результате взрыва погибла бабушка мужа. Супругов госпитализировали в больницу. Мужчина позже скончался в реанимации, девушка остается в больнице.

Правоохранители начали расследование по факту инцидента. Сотрудники пытаются выяснить, кто и зачем мог подложить бомбу.
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