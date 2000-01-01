25.02 09:55 MIGnews.com

Индия: молодожены вскрыли подарок и подорвались на бомбе

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Молодые супруги подорвались на бомбе, которая была заложена в один из свадебных подарков. Об этом сообщает NDTV в воскресенье, 25 февраля.Инцидент произошел в индийском штате Одиша спустя несколько дней после свадьбы.Отмечается, что молодожены распаковывали подарки, когда из пакетов неожиданно ворвался. Пока неизвестно, кто из гостей подложил бомбу.В результате взрыва погибла бабушка мужа. Супругов госпитализировали в больницу. Мужчина позже скончался в реанимации, девушка остается в больнице.Правоохранители начали расследование по факту инцидента. Сотрудники пытаются выяснить, кто и зачем мог подложить бомбу.