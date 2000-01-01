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Ирак приговорил к казни 16 гражданок Турции | Фото: Pixabay26.02 05:32   MIGnews.com

Ирак приговорил к казни 16 гражданок Турции

Центральный уголовный суд Ирака приговорил к смертной казни 16 гражданок Турции за причастность к деятельности террористической организации ISIS.

"Центральный уголовный суд Ирака, рассмотрев дела 16 гражданок Турции, подтвердил их причастность к деятельности "Исламского государства"… Суд вынес смертный приговор в отношении обвиняемых женщин, согласно закону о противодействии терроризму", — говорится в заявлении Высшего судебного совета Ирака.

По словам представителя ведомства Абдель Саттара Биркадара, обвиняемые признались, что прибыли в Ирак, чтобы выйти замуж за боевиков, и оказывали им логистическую поддержку.

Он признает, что приговор является предварительным и может быть обжалован.
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