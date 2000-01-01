Израильский F-16 был сбит по вине экипажа

Проведенное Армией обороны Израиля внутреннее расследование, касательно крушения истребителя F-16, сбитого сирийскими ПВО во время боевой миссии 10 февраля, показало, что вина за случившееся лежит на экипаже.
Следствие считает, что самолет мог быть сбит из-за профессиональной ошибки пилота и штурмана, которые недостаточно уклонились от выпущенной по ним ракеты. То есть, это подтверждает версию, озвученную военными, спустя несколько дней после инцидента.
В то же время в заключении следователей говорится, что экипаж поступил верно, приняв решение катапультироваться из поврежденного истребителя.
Напомним, что и пилот, и штурман сбитого сирийцами самолета перед крушением успешно катапультировались на территории Израиля, однако последний не получил столь сильные повреждения и, будучи выписанным из больницы Рамбам в Хайфе, 19 февраля уже совершил свой первый полет после атаки.