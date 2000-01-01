25.02 16:19 MIGnews.com

Солдат ЦАХАЛа не станут заставлять служить с женщинами

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Отныне в смешанных батальонах израильской армии будут служить только те мужчины, которые заинтересованы в службе такого рода. Такое обещание, как пишет "Гаарец", главному раввину ЦАХАЛа, бригадному генералу Эялю Кариму дал начальник Генштаба генерал-лейтенант Гади Эйзенкот.Кроме того, теперь мужчины смогут служить в одних подразделениях с женщинами только с одобрения рава Карима.Проводя аналогию с медкомиссией, которая решает пригодность призывников к службе в морских коммандос, только рав способен определить пригодность солдата к службе в смешанном батальоне на предмет того, не нанесет ли это ущерба его личным убеждениям.Иначе говоря, смешанные батальоны будут формироваться военным руководством, но позиция главного военного раввина также будет обязательно учитываться.Касательно вопроса преследований, которым в израильской армии подвергаются религиозные офицеры, Карим утверждает, что это не соответствует действительности. По его словам, ныне любой молодой ортодоксальный еврей может свободно идти служить, поскольку военная система позволяет ему следовать еврейскому закону столь строго, как он сам того пожелает."В армии к кошерным законам подходят гораздо строже, чем в галахе", - сказал он, отметив тот факт, что на тренировочной базе бригады "Голани" утренние молитвы длятся по 50 минут - дольше, чем в ешивах Бней-Брака."Решивший стать солдатом боевой части становится солдатом войн Бога, а не только войн с "Хизбаллой" и ХАМАСом", - пояснил это рав.В ЦАХАЛе заявления Эяля Карима комментировать отказались.