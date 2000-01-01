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Беспрецедентное недоверие израильтян к судам | Фото: Pixabay25.02 15:55   MIGnews.com

Беспрецедентное недоверие израильтян к судам

Почти 3 из 5 израильтян не доверяют юридической системе своего государства. Согласно результатам соцопроса, проведенного юридической фирмой Гилада Саара по заказу института Рафи Смита, в израильской системе правосудия сомневаются 57% населения страны.

Опрос проводился в рамках запроса Министерства юстиции о публикации в интернете записей судебных заседаний с целью повышения общественного доверия к судебной системе.

Согласно исследованию, мужчины несколько сильнее (69%) не доверяют израильской правовой системе, чем женщины (53%).

Кроме того, чем доверие израильтян к судам оказалось напрямую зависимо от возраста – младшие граждане сильнее им не доверяют, чем старшие. Так, если среди участников опроса в возрасте от 18 до 29 лет о своем недоверии заявили 63%, то среди 30-49-летних и тех, кто старше 50 лет, их оказалось 61% и 48% соответственно.

Также обнаружилась прямая зависимость и от достатка респондентов. В то время, как три четверти зарабатывающих ниже среднего не доверяют системе правосудия, среди тех, кто получает среднюю зарплату и выше среднего таких оказалось 53% и 50% соответственно.

Разделились участники опроса и по религиозному признаку: не доверяют израильским судам 93% ортодоксов, 81% религиозных, 53% традиционных и 48% светских израильтян.

"Похоже, что ситуация нехорошая, если не сказать более грубо. Ситуация, при которой почти все общество считает судебную систему коррумпированной, угрожает демократии. Необходимо предпринять неотложные действия для восстановления имиджа правовой системы путем существенного увеличения освещения ее работы, записи и публикации на доступном для всех сайте заседаний", - комментирует результаты опроса Гилад Саар.
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