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`Презумпция невиновности - у всех, кроме Нетаниягу` 25.02 12:28   MIGnews.com

"Презумпция невиновности - у всех, кроме Нетаниягу"

Член Кнессета Тамар Зандберг (Мерец) прокомментировала расследование дел против премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Зандберг заявила: “На каждого подозреваемого распространяется презумпция невиновности. Но в случае Нетаниягу он должен пройти через расследование и процесс как обычный гражданин - а не в болоте сложных расследований преступлений, в совершении части которых он уже сознался. Но вместо этого началась беспрецедентная, истерическая и конспирологическая атака против полиции, против юридических институтов, против юридического советника правительства, против левых и против медиа”.
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