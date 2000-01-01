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Nakonu.com
25.02 11:37 MIGnews.com
Взрыв в Яффо
На въезде в Яффо прогремел взрыв.
Взорвалась машина у входа в здание на улице Хахмей Исраэль. В результате взрыва никто не пострадал.
Полиция начала расследование инцидента.
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