25.02 11:37 MIGnews.com

Взрыв в Яффо

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На въезде в Яффо прогремел взрыв.Взорвалась машина у входа в здание на улице Хахмей Исраэль. В результате взрыва никто не пострадал.Полиция начала расследование инцидента.