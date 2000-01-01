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Фото: pixabay25.02 10:50   MIGnews.com

Израильтяне три дня провели под арестом из-за аэросъемки

Три гражданина Израиля, которые были задержаны в Индии, провели три дня под арестом. Как сообщалось ранее, туристы были задержаны полицией за аэросъемку.

Инцидент произошел в индийском штате Раджастан.

Выяснилось, что израильтяне вели съемку с дрона возле военной базы, где фотографирование запрещено законом.

Молодые люди были доставлены на допрос в местную полицию. Туристы объяснили, что снимали красивые пейзажи, и не знали о расположенной рядом военной базы.

Граждане были освобождены из-под ареста после вмешательства израильского консула.
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