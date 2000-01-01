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В Арканзасе вновь ввели смертную казнь | Фото: Thinkstock25.02 09:38   MIGnews.com

В Арканзасе вновь ввели смертную казнь

После 12-летнего перерыва верховный суд американского штата Арканзас разрешил властям возобновить практику "смертельных уколов". Данное постановление было вынесено в пятницу, 24 февраля, после того, как вышестоящая инстанция – Верховный суд США – отказалась рассмотреть обращение адвокатов восьми заключенных в Арканзасе, ожидающих смертной казни.

Сторона защиты требовала продлить мораторий на высшую меру наказания, который в Арканзасе ввели в 2005 году. Адвокаты утверждают, что во время смертельной инъекции приговоренные испытывают невыносимую боль, а запрет на разглашение наименований фирм-изготовителей данных препаратов противозаконен.

После решения суда Арканзаса генпрокурор штата Лесли Рутледж обратился к губернатору штата с запросом об определении сроков приведения в исполнение смертных приговоров в отношении всех восьми заключенных.

Однако казнить осужденных все равно не выйдет, так как срок действия одного из ингредиентов смертельной инъекции истек 1 января этого года, а когда выйдет закупить их заново, неизвестно.
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