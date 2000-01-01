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flickr 25.02 09:43   MIGnews.com

В лондонском особняке нашли архив Горбачев-фонда

Группа активистов, известных как "Автономная нация анархистов-либертарианцев", самовольно занявшая особняк в центре Лондона буквально в двух шагах от Букингемского дворца заявила, что обнаружила документы "Горбачев-фонда", подписанные лично экс-президентом СССР. Об этом пишет газета Guardian.

По словам самих сквоттеров, найденные бумаги касаются сотрудничества Михаила Горбачева с рядом мировых политических лидеров, общественных деятелей и духовных глав.

"Мы хотели бы работать с Горбачевым, чтобы разрешить эти вопросы", – заявили сквоттеры.

Газета отмечает, что среди найденных документов есть письма Горбачева к мировым главам с просьбой поддержать работу фонда.

"Горбачев-фонд" – организации, созданной бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. Фонд занимается исследованиями истории Перестройки, а также исследованиями проблем, актуальных для российской и мировой истории. Финансируется за счет "гонораров, полученных М. С. Горбачевым за лекции, выступления и публикации, а также грантов, получаемых на целевые проекты Фонда, пожертвований граждан, благотворительных фондов, частного бизнеса и международных организаций".
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