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На Кубе перевернулся автобус с израильтянами | Фото: Thinkstock25.02 08:08   MIGnews.com

На Кубе перевернулся автобус с израильтянами

В результате дорожной аварии, произошедшей на Кубе в пятницу, 24 февраля, пострадали пятеро пожилых израильтян. Ссылаясь на информацию страховой компании PassportCard, The Times of Israel сообщает, что все потерпевшие были госпитализированы с травмами различной степени.

Как отмечается, во время ДТП автобус с туристами из Еврейского государства ехал в город Сьего-де-Авила, расположенный в центральной части Острова свободы. На данный момент неизвестно ни то, сколько израильтян находилось в автобусе, ни собственно обстоятельства происшествия.

Отсутствие дипломатических отношений с Кубой затрудняет сбор информации о пострадавших. Израильский МИД занимается этим посредничеством посольства Канады в Гаване.

"Поскольку у Израиля нет дипломатических отношений с Кубой, мы полагаемся на посольство Канады в решении интересующих нас вопросов, включая и вопрос ухода за (раненными – ред.) израильтянами. Мы ждем от них обновленной информации", - гласит заявление МИДа, опубликованное в эфире 2-го канала ИТВ.
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