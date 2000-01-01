25.02 08:08 MIGnews.com

На Кубе перевернулся автобус с израильтянами

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В результате дорожной аварии, произошедшей на Кубе в пятницу, 24 февраля, пострадали пятеро пожилых израильтян. Ссылаясь на информацию страховой компании PassportCard, The Times of Israel сообщает, что все потерпевшие были госпитализированы с травмами различной степени.Как отмечается, во время ДТП автобус с туристами из Еврейского государства ехал в город Сьего-де-Авила, расположенный в центральной части Острова свободы. На данный момент неизвестно ни то, сколько израильтян находилось в автобусе, ни собственно обстоятельства происшествия.Отсутствие дипломатических отношений с Кубой затрудняет сбор информации о пострадавших. Израильский МИД занимается этим посредничеством посольства Канады в Гаване."Поскольку у Израиля нет дипломатических отношений с Кубой, мы полагаемся на посольство Канады в решении интересующих нас вопросов, включая и вопрос ухода за (раненными – ред.) израильтянами. Мы ждем от них обновленной информации", - гласит заявление МИДа, опубликованное в эфире 2-го канала ИТВ.