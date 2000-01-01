Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Шеф разведки Саудовской Аравии посетил Израиль из-за Ирана | Фото: Thinkstock25.02 07:48   MIGnews.com

Шеф разведки Саудовской Аравии посетил Израиль из-за Ирана

На прошедшей неделе руководитель главного разведывательного управления Саудовской Аравии Халид бин Али аль-Хумайдан неофициально посетил Иерусалим и Рамаллу. Об этом сообщил израильский сайт Debka, однако израильские и палестинские чиновники эту информацию официально не подтверждают.

Поводом для визита главного саудовского разведчика послужили сообщения о том, что в рамках так называемого проекта "Эр-Рияд" иранские инженеры денно и нощно трудятся над расширением радиуса дальности действия ракет "Скад С" и "Скад D" дополнительно на 100 километров, что позволит им достичь саудовской столицы.

Проект был инициирован по заказу президента Ирана Хасана Рухани и верховного лидера ИРИ аятоллы Али Хаменеи. Разрабатывается он на расположенной недалеко от Тегерана военной базе "Аль-Гади".

Якобы именно на этот проект ссылался командир иранских ВВС и военно-космических войск Амир-Али Хаджизаде, когда ранее в этом месяце заявил, что "если враг допустит ошибку, на них прольется дождь из наших ревущих ракет". Бригадный генерал Хаджизаде является непосредственным руководителем проекта "Эр-Рияд" и именно на нем он приказал сосредоточить все усилия .

Еще одним подтверждением военных разработок иранцев служит ракетный удар, который йеменские повстанцы-хуситы нанесли по столице Саудовской Аравии в начале февраля. СМИ сообщают, что, согласно его техническим характеристикам, снаряд "Боркан-1" не может достать до Эр-Рияда, поэтому военные эксперты склонны считать, что это могло быть боевое испытание новейшей разработки иранских инженеров.

В ходе своего визита аль-Хумайдан обсуждал с израильским военным руководством и другие вопросы региональной безопасности, а палестинцев предупредил не сближаться с Тегераном.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:46
Вице-президент США перепутал флаги Израиля и Никарагуа
08:32
Советская гимнастка Ольга Корбут продаст олимпийские медали
08:08
На Кубе перевернулся автобус с израильтянами
07:14
США впервые разместят в Европе истребители F-35
06:44
МАГАТЭ: Иран не нарушает ядерную сделку
05:34
Россия проиграла ЕС торговый спор о запрете на ввоз свинины
04:52
Боли в спине свидетельствуют о риске ранней смерти
03:49
Женщину-посла ОАЭ прилюдно унизили в Латвии
02:15
Звезда Playboy ведет обнаженный тревел-блог
01:07
New Yorker выпустит обложку с Путиным и Трампом на русском
00:35
Видео с "пандой-прилипалой" собрало миллионы просмотров  
23:32
Власти Японии прорабатывают дату визита Синдзо Абэ в Россию
22:23
Ким Чен Нама отравили нервно-паралитическим ядом
21:50
"Мусульмане обязаны уничтожить раковую опухоль сионизма"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus