25.02 07:48 MIGnews.com

Шеф разведки Саудовской Аравии посетил Израиль из-за Ирана

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На прошедшей неделе руководитель главного разведывательного управления Саудовской Аравии Халид бин Али аль-Хумайдан неофициально посетил Иерусалим и Рамаллу. Об этом сообщил израильский сайт Debka, однако израильские и палестинские чиновники эту информацию официально не подтверждают.Поводом для визита главного саудовского разведчика послужили сообщения о том, что в рамках так называемого проекта "Эр-Рияд" иранские инженеры денно и нощно трудятся над расширением радиуса дальности действия ракет "Скад С" и "Скад D" дополнительно на 100 километров, что позволит им достичь саудовской столицы.Проект был инициирован по заказу президента Ирана Хасана Рухани и верховного лидера ИРИ аятоллы Али Хаменеи. Разрабатывается он на расположенной недалеко от Тегерана военной базе "Аль-Гади".Якобы именно на этот проект ссылался командир иранских ВВС и военно-космических войск Амир-Али Хаджизаде, когда ранее в этом месяце заявил, что "если враг допустит ошибку, на них прольется дождь из наших ревущих ракет". Бригадный генерал Хаджизаде является непосредственным руководителем проекта "Эр-Рияд" и именно на нем он приказал сосредоточить все усилия .Еще одним подтверждением военных разработок иранцев служит ракетный удар, который йеменские повстанцы-хуситы нанесли по столице Саудовской Аравии в начале февраля. СМИ сообщают, что, согласно его техническим характеристикам, снаряд "Боркан-1" не может достать до Эр-Рияда, поэтому военные эксперты склонны считать, что это могло быть боевое испытание новейшей разработки иранских инженеров.В ходе своего визита аль-Хумайдан обсуждал с израильским военным руководством и другие вопросы региональной безопасности, а палестинцев предупредил не сближаться с Тегераном.