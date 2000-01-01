26.02 05:40 MIGnews.com

ХАМАС пообещал "отплатить" Египту за гибели в туннелях

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После того, как 3 палестинца погибли в туннеле Египта в результате вдыхания токсичных газов, лидер ХАМАСа Яхья Синвар сделал смелое заявление в субботу, 25 февраля, в адрес египетского правительства."Египет должен понимать, что кровь наших людей не будет пролита бесплатно", заявил Яхья, который считается одним из основателей военного крыла ХАМАСа, что многие восприняли как прямую угрозу.Напомним, что в результате обвала туннеля, соединявшего сектор Газа с Синайским полуостровом, трое палестинцев погибли и еще пятеро пострадали из-за отравления ядовитым газом. Как указано в прессе, обвал произошел утром 25 февраля во время "ремонта туннелей".Данный туннель был разрушен в результате операции, которую египетская армия провела в провинции Рафиах в рамках борьбы с боевиками отростка "Исламского Государства" на Синае, которых лечат в палестинском анклаве в обмен на оружие и другую контрабанду.