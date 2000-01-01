ХАМАС пообещал "отплатить" Египту за гибели в туннелях
После того, как 3 палестинца погибли в туннеле Египта в результате вдыхания токсичных газов, лидер ХАМАСа Яхья Синвар сделал смелое заявление в субботу, 25 февраля, в адрес египетского правительства.
"Египет должен понимать, что кровь наших людей не будет пролита бесплатно", заявил Яхья, который считается одним из основателей военного крыла ХАМАСа, что многие восприняли как прямую угрозу.
Напомним, что в результате обвала туннеля, соединявшего сектор Газа с Синайским полуостровом, трое палестинцев погибли и еще пятеро пострадали из-за отравления ядовитым газом. Как указано в прессе, обвал произошел утром 25 февраля во время "ремонта туннелей".
Данный туннель был разрушен в результате операции, которую египетская армия провела в провинции Рафиах в рамках борьбы с боевиками отростка "Исламского Государства" на Синае, которых лечат в палестинском анклаве в обмен на оружие и другую контрабанду.