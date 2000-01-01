Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 25.02 20:12   MIGnews.com

В Ливане похитили одного из лидеров "Хизбаллы"

В Бейруте неизвестные похитили одного из лидеров террористической группировки "Хизбалла", согласно сообщению ливанских источников в субботу, 25 февраля.

В результате инцидента несколько человек, находившиеся с ним, получили ранения, сообщают источники.

Согласно последним данным, остальные сопровождавшие лидера террористов ведут преследование машины похитителей.

Детали происшествия уточняются.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:52
Береговая охрана Италии спасла тысячи мигрантов в море
20:22
Правительство Сирии: "Сообщение террористов получено"
19:58
Майк Пенс: США не допустят "ядерного" Ирана
19:53
Покушение на Махмуда Аббаса в Ливане
19:21
Boeing откроет свой первый завод в Европе
18:57
ООН опасается срыва переговоров по Сирии
18:23
Иракские войска продвинулись глубже в западный Мосул
17:22
Пол Верховен получил премию "Сезар" за фильм "Она"
16:51
Первый за 27 лет визит главы МИД Саудовской Аравии в Багдад
16:20
Малайзия оцепит место убийства Ким Чен Нама из-за токсинов
15:49
Прокуратура начала расследование по делу Фийона и его жены
15:19
Американца посадили в тюрьму за угрозы убить Трампа
14:46
Сын Пеле проведет почти 13 лет в тюрьме за наркоторговлю
14:26
Иран купит 950 тонн урана
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus