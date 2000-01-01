25.02 20:12 MIGnews.com

В Ливане похитили одного из лидеров "Хизбаллы"

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В Бейруте неизвестные похитили одного из лидеров террористической группировки "Хизбалла", согласно сообщению ливанских источников в субботу, 25 февраля.В результате инцидента несколько человек, находившиеся с ним, получили ранения, сообщают источники.Согласно последним данным, остальные сопровождавшие лидера террористов ведут преследование машины похитителей.Детали происшествия уточняются.