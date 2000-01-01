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Береговая охрана Италии спасла тысячи мигрантов в море | Фото: Thinkstock25.02 20:52   MIGnews.com

Береговая охрана Италии спасла тысячи мигрантов в море

Около 2750 мигрантов на лодке были спасены в море за последние четыре дня, как сообщает итальянская береговая охрана, заявив, что число прибывших в этом году уже далеко опережает рекорды 2016 года.

Около 250 мигрантов были спасены в пяти отдельных операциях в Средиземном море в пятницу, 24 февраля, сообщает береговая охрана в своем заявлении.

Мигранты были спасены с четырех небольших судов и резиновой лодки, отмечается в сообщении береговой охраны.

Около 1,100 человек были спасены с девяти непрочных судов у побережья Ливии в четверг, 23 февраля, заявила береговая охрана. В общей сложности 1,360 были спасены в море за 2 предыдущих дня.

С начала года было зарегистрировано более 10700 прибывших по морю, говорится в сообщении МВД что на треть выше, чем за аналогичный период прошлого года.

В прошлом году рекордные 181000 мигрантов достигли Италии по морю и более 5000 погибли в Средиземном море. Начиная с 2015 года, более 1,5 миллионов мигрантов проникли в Европу.
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