25.02 20:22 MIGnews.com

Правительство Сирии: "Сообщение террористов получено"

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Переговорщик от сирийского правительства Башар аль-Джафари заявил, что нападение боевиков и террористов-смертников на сирийские отделения по вопросам безопасности, в результате которых погибли десятки людей в Хомсе в субботу, 25 февраля, было посланием, направленным на мирные переговоры в Женеве и не будет проигнорировано."Террористические взрывы, которые произошли в городе Хомс, являются посланием Женеве от спонсоров терроризма, и мы говорим всем, что сообщение получено, и это преступление не пройдет незамеченным", - сказал он журналистам перед началом встречи с посланником ООН Стаффаном де Мистурой.Напомним, что в сирийском городе Хомс подорвались двое смертников. В результате взрывов есть погибшие и раненые. По предварительным данным, погибли более 35 человек, известно о десятках раненых.Один из террористов подорвал себя возле здания отделения госбезопасности, другой – возле отделения службы военной разведки.Между тем источник в службе безопасности сообщил, что подорвались более шести смертников. Среди жертв терактов, по его словам, начальник отделения военной безопасности провинции Хомс генерал Хасан Даабуль.