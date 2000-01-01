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twitter.com 25.02 20:22   MIGnews.com

Правительство Сирии: "Сообщение террористов получено"

Переговорщик от сирийского правительства Башар аль-Джафари заявил, что нападение боевиков и террористов-смертников на сирийские отделения по вопросам безопасности, в результате которых погибли десятки людей в Хомсе в субботу, 25 февраля, было посланием, направленным на мирные переговоры в Женеве и не будет проигнорировано.

"Террористические взрывы, которые произошли в городе Хомс, являются посланием Женеве от спонсоров терроризма, и мы говорим всем, что сообщение получено, и это преступление не пройдет незамеченным", - сказал он журналистам перед началом встречи с посланником ООН Стаффаном де Мистурой.

Напомним, что в сирийском городе Хомс подорвались двое смертников. В результате взрывов есть погибшие и раненые. По предварительным данным, погибли более 35 человек, известно о десятках раненых.

Один из террористов подорвал себя возле здания отделения госбезопасности, другой – возле отделения службы военной разведки.

Между тем источник в службе безопасности сообщил, что подорвались более шести смертников. Среди жертв терактов, по его словам, начальник отделения военной безопасности провинции Хомс генерал Хасан Даабуль.
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