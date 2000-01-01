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flickr 25.02 18:57   MIGnews.com

ООН опасается срыва переговоров по Сирии

Посланник ООН в Сирии предостерег в субботу, 25 февраля, что возможны усилия субъектов на местах попытаться сорвать сирийские мирные переговоры после того, как боевики и террористы-самоубийцы убили десятки людей в Хомсе после нападения на сирийские отделения по вопросам безопасности.

"Каждый раз, когда у нас переговоры, всегда есть кто-то, кто пытается все испортить", - заявил журналистам Стаффан де Мистура до встречи правительственной делегации.

Он выразил надежду на то, что нападение не повлияет на переговоры, которые начались в четверг, 23 февраля, в Женеве.

"Я ожидаю, к сожалению, спойлеры", - отметил специальный посланник ООН по Сирии.
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