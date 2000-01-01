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Иракские войска продвинулись глубже в западный Мосул | Фото: Thinkstock25.02 18:23   MIGnews.com

Иракские войска продвинулись глубже в западный Мосул

Поддерживаемые США иракские силы продвинулись глубже в западной части Мосула в субботу, 25 февраля, после того, как отбили городской аэропорт у боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, и пробились в застроенный район, последний крупный оплот джихадистов в стране.

Войска продвинулись в несколько более населенных, застроенных южных районах и около 1000 мирных жителей переместились по линии фронта - наибольшее перемещение с начала боевых действий неделю назад в попытке нанести решающий удар по боевикам "Исламского Государства".

Новое наступление прошло после того, как правительственные войска и их союзники закончили вытеснять боевиков ISIS из восточной части Мосула в прошлом месяце.

Командиры ожидают, что сражение в западной части Мосула будет более трудным, отчасти потому, что танки и бронемашины не могут пройти через узкие переулки древних районов города.

Отметим, что иракские силы на данный момент сделали быстрые успехи на нескольких фронтах, захватив аэропорт северного города в четверг, который они планируют использовать в качестве зоны поддержки.

Силы наступления в настоящее время находятся менее чем в трех километрах от мечети в старом городе Мосула, где лидер "Исламского Государства" Абу Бакр аль-Багдади объявил халифат в 2014 году, охватывающий Ирак и Сирию.
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