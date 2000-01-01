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flickr 25.02 17:50   MIGnews.com

Десятки ливанцев вторглись в Израиль во время протеста

Десятки граждан Ливана провели акцию протеста на израильской границе в субботу, 25 февраля, и были разогнаны израильскими войсками. Некоторые из демонстрантов пересекли международную линию границы с Израилем, хотя и не забор безопасности, который расположен на израильской территории.

Демонстрация прошла через дорогу от кибуца Манара. Войска ЦАХАЛа открыли огонь дымовыми гранатами и слезоточивым газом в сторону демонстрантов, после чего толпа разошлась.

Walla News сообщает, что демонстрация прошла в ответ на утверждение террористической группировки "Хизбалла" о том, что израильские войска пересекли границу и установили шпионское оборудование.

Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла на этой неделе предостерег, что его террористическая группировка не будет воздерживаться от нападений на уязвимые израильские объекты, если Еврейское государство начнет войну с Ливаном.

Во время телевизионного интервью главарь террористов повторил предыдущую угрозу ударить ракетами по ядерному реактору Израиля в Димоне и резервуару для хранения аммиака в Хайфе.

Насралла также предостерег, что "Хизбалла" не будет соблюдать никакие "красные линии" в будущей войне с Израилем.

Израиль и "Хизбалла" уже вели войну в 2006 году, но сохранили напряженное спокойствие под наблюдением миротворцев ООН на границе, а с тех пор произошли лишь несколько смертельных приграничных инцидентов.

Израильские чиновники подняли тревогу в последние годы, что "Хизбалла" может укрепить свои позиции на юге Ливана и в сирийских Голанских высотах. Отметим, что неделей ранее суд постановил закрытие резервуара для хранения аммиака в городе Хайфа на фоне опасений ракетного удара по объекту, который может вызывать массовые человеческие жертвы.

Президент Ливана Мишель Аун недавно призвал террористическую группировку оставаться вооруженной до "противостояния с Израилем", несмотря на резолюции ООН.
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