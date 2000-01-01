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Малайзия оцепит место убийства Ким Чен Нама из-за токсинов | Фото: Thinkstock25.02 16:20   MIGnews.com

Малайзия оцепит место убийства Ким Чен Нама из-за токсинов

Малайзия планирует оцепить один из терминалов международного аэропорта Куала-Лумпур из-за токсичных химических веществ после того, как Ким Чен Нам был убит там нервно-паралитическим агентом на прошлой неделе.

С состав команды, участвующей в операции, вошли судебно-медицинские эксперты полиции, отдел пожарной охраны и специалисты Совета лицензирования атомной энергии, как сообщила малайзийская полиция в своем заявлении в субботу, 25 февраля.

Операция будет проводиться с часа ночи (17:00 по Гринвичу) 26 февраля, говорится в сообщении полиции.

Ким Чен Нам, сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, был убит 13 февраля в аэропорту нервно-паралитическим агентом VX, классифицированным Организацией Объединенных Наций в качестве оружия массового уничтожения, отмечается в сообщении полиции Малайзии.
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