25.02 15:19 MIGnews.com

Американца посадили в тюрьму за угрозы убить Трампа

Поделиться

Все по теме

Комментарии

20-летний американец Джаред Браун из штата Нью-Йорка приговорен к двум годам тюремного заключения за угрозы убить президента США Дональда Трампа. Любопытно, что, как сообщили в пятницу представители прокуратуры округа Ниагара, ранее он уже отсидел столько же за угрозы в адрес предшественника Трампа – Барака Обамы.В декабре 2016 года лично обратился в полицейское управление Локпорта с признанием в намерении убить Трампа. В тот же день молодого человека, который находился под надзором правоохранительных органов после выхода из тюрьмы, арестовали."Браун нарушил условия своего условно-досрочного освобождения", - говорится в сообщении прокуратуры.В сентябре 2015 года Браун поступил аналогичным образом, сообщив о планах убить Обаму. Отсидев за решеткой 15 месяцев, парень был условно-досрочно освобожден и помещен под надзор.