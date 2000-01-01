Американца посадили в тюрьму за угрозы убить Трампа
20-летний американец Джаред Браун из штата Нью-Йорка приговорен к двум годам тюремного заключения за угрозы убить президента США Дональда Трампа. Любопытно, что, как сообщили в пятницу представители прокуратуры округа Ниагара, ранее он уже отсидел столько же за угрозы в адрес предшественника Трампа – Барака Обамы.
В декабре 2016 года лично обратился в полицейское управление Локпорта с признанием в намерении убить Трампа. В тот же день молодого человека, который находился под надзором правоохранительных органов после выхода из тюрьмы, арестовали.
"Браун нарушил условия своего условно-досрочного освобождения", - говорится в сообщении прокуратуры.
В сентябре 2015 года Браун поступил аналогичным образом, сообщив о планах убить Обаму. Отсидев за решеткой 15 месяцев, парень был условно-досрочно освобожден и помещен под надзор.