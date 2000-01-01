Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Американца посадили в тюрьму за угрозы убить Трампа | Фото: U.S. Department of Homeland Security (DHS)/Flickr25.02 15:19   MIGnews.com

Американца посадили в тюрьму за угрозы убить Трампа

20-летний американец Джаред Браун из штата Нью-Йорка приговорен к двум годам тюремного заключения за угрозы убить президента США Дональда Трампа. Любопытно, что, как сообщили в пятницу представители прокуратуры округа Ниагара, ранее он уже отсидел столько же за угрозы в адрес предшественника Трампа – Барака Обамы.

В декабре 2016 года лично обратился в полицейское управление Локпорта с признанием в намерении убить Трампа. В тот же день молодого человека, который находился под надзором правоохранительных органов после выхода из тюрьмы, арестовали.

"Браун нарушил условия своего условно-досрочного освобождения", - говорится в сообщении прокуратуры.

В сентябре 2015 года Браун поступил аналогичным образом, сообщив о планах убить Обаму. Отсидев за решеткой 15 месяцев, парень был условно-досрочно освобожден и помещен под надзор.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:20
Малайзия оцепит место убийства Ким Чен Нама из-за токсинов
15:49
Прокуратура начала расследование по делу Фийона и его жены
14:46
Сын Пеле проведет почти 13 лет в тюрьме за наркоторговлю
14:26
Иран купит 950 тонн урана
13:57
Убийце брата Ким Чен Ына заплатили $90
13:18
Теракт в сирийском Хомсе: 35 погибших, десятки раненых
13:11
ДТП с израильтянами на Кубе: 1 погиб
12:47
Меркель: альтернатив "двум государствам" нет
12:26
WADA: в докладе Макларена мало доказательств вины россиян
12:11
Швеция: Госслужащим могут начать платить за секс в обед
11:41
Журналистов CNN и NYT не пустили на брифинг в Белом доме
11:19
Сына Мохаммеда Али задержали за ислам
11:01
Стоимость въездных виз в Египет вырастет почти в 2,5 раза
10:20
Обвал "туннеля смерти" в Газе: три палестинца погибли
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus