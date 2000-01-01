25.02 14:26 MIGnews.com

Иран купит 950 тонн урана

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В течение трех последующих лет Иран собирается приобрести у Казахстана 950 тонн уранового концентрата. Об этом заявил глава Иранской организации по атомной энергетике Али Акбар Салехи. В начале февраля он говорил, что 7 февраля в страну будет доставлено 149 тонн уранового концентрата "желтый кейк". При этом Салехи не называл страну-поставщика."Выполнение договоренности рассчитано на три года. При этом 650 тонн будут доставлены в страну в течение двух лет двумя партиями. Остальные 300 тонн будут доставлены в Иран в течение третьего года и после превращения в газ UF6 будут отправлены обратно в Казахстан, за что Иран получит деньги", — сообщил Салехи агентству ISNA.Он отметил, что Иран впервые в истории продаст гексафторид урана.Соответствующий запрос о покупке уранового концентрата был также направлен в секретариат комиссии, которая следит за выполнением условий ядерного соглашения, отметил Салехи. По его словам, "шестерка" международных посредников при заключении ядерного соглашения сначала дала письменное согласие, которое также было отправлено в комитет по СВПД, однако Великобритания в последний момент на фоне выборов президента США и ситуации на Ближнем Востоке изменила свое решение.