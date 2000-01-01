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Убийце брата Ким Чен Ына заплатили $90 | Фото: Facebook25.02 13:57   MIGnews.com

Убийце брата Ким Чен Ына заплатили $90

У Сити Айсиа, убийцы сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, не было личного мотива для отравления Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура, но за это она получила 90 долларов, так как ее наняли для участия в "розыгрыше".

Об этом сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на слова заместителя посла Индонезии в Малайзии Андриано Эрвина, который заступился за свою соотечественницу.

Семья Сити ранее рассказала, что она и ранее принимала участие в подобных "розыгрышах". К примеру, за то, что она испачкала соусом какого-то богатого мужчину в индонезийском торговом центре, некий японец заплатил ей 8 500 иен (около 75 долларов).

Напомним, что среди 8 человек, подозреваемых в причастности к убийству брата правителя КНДР, Вьетнама, Индонезии, Малайзии, КНДР.
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