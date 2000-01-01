25.02 13:18 MIGnews.com

Теракт в сирийском Хомсе: 35 погибших, десятки раненых

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В сирийском городе Хомсе подорвались двое смертников. В результате взрывов есть погибшие и раненые, передает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.Один из террористов подорвал себя возле здания отделения госбезопасности, другой – возле отделения службы военной разведки.По предварительным данным, погибли более 35 человек, известно о десятках раненых.Между тем источник в службе безопасности сообщил, что подорвались более шести смертников. Среди жертв терактов, по его словам, начальник отделения военной безопасности провинции Хомс генерал Хасан Даабуль.