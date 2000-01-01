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Теракт в сирийском Хомсе: 35 погибших, десятки раненых | Фото: Thinkstock25.02 13:18   MIGnews.com

Теракт в сирийском Хомсе: 35 погибших, десятки раненых

В сирийском городе Хомсе подорвались двое смертников. В результате взрывов есть погибшие и раненые, передает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Один из террористов подорвал себя возле здания отделения госбезопасности, другой – возле отделения службы военной разведки.

По предварительным данным, погибли более 35 человек, известно о десятках раненых.

Между тем источник в службе безопасности сообщил, что подорвались более шести смертников. Среди жертв терактов, по его словам, начальник отделения военной безопасности провинции Хомс генерал Хасан Даабуль.



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