Теракт в сирийском Хомсе: 35 погибших, десятки раненых
В сирийском городе Хомсе подорвались двое смертников. В результате взрывов есть погибшие и раненые, передает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
Один из террористов подорвал себя возле здания отделения госбезопасности, другой – возле отделения службы военной разведки.
По предварительным данным, погибли более 35 человек, известно о десятках раненых.
Между тем источник в службе безопасности сообщил, что подорвались более шести смертников. Среди жертв терактов, по его словам, начальник отделения военной безопасности провинции Хомс генерал Хасан Даабуль.