25.02 11:19 MIGnews.com

Сына Мохаммеда Али задержали за ислам

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Сын легендарного американского боксера, Мохаммед Али-младший, был на несколько часов задержан сотрудниками иммиграционной службы в международном аэропорту Форт-Лодердейл.Как сообщает газета The Hill, инцидент произошел 7 февраля, когда он прилетел в аэропорт Флориды из Ямайки. Ответив положительно на вопрос о том, исповедует ли он ислам, мужчина был вынужден почти два часа беседовать с сотрудниками иммиграционной службы, которые, в частности, интересовались местом его рождения и происхождением."Для семьи Али совершенно ясно, что это непосредственно связано с усилиями Дональда Трампа выдворить мусульман из США", - заявил его адвокат Крис Мансини.