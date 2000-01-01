Очередной температурный рекорд зафиксирован на Земле
Ученые из Университета синоптических исследований в Аризоне, заявили, что третий год подряд по всей территории Земли фиксируется аномальное повышение средней температуры.
Исследователи сообщили, что температурные показатели в 2016 году увеличились примерно на 1,6 градуса, передает Polit.info.
Ученые обеспокоены такого рода изменениями погодных условий, поскольку оно чревато увеличением содержания углекислого газа в воздухе. В большей мере, это связано с вымиранием огромного количества растений, страдающих от аномального повышения температурного режима.
Специалисты прогнозируют появление явных последствий температурного катаклизма спустя несколько десятков лет.