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Очередной температурный рекорд зафиксирован на Земле | Фото: Thinkstock25.02 22:45   MIGnews.com

Очередной температурный рекорд зафиксирован на Земле

Ученые из Университета синоптических исследований в Аризоне, заявили, что третий год подряд по всей территории Земли фиксируется аномальное повышение средней температуры.

Исследователи сообщили, что температурные показатели в 2016 году увеличились примерно на 1,6 градуса, передает Polit.info.

Ученые обеспокоены такого рода изменениями погодных условий, поскольку оно чревато увеличением содержания углекислого газа в воздухе. В большей мере, это связано с вымиранием огромного количества растений, страдающих от аномального повышения температурного режима.

Специалисты прогнозируют появление явных последствий температурного катаклизма спустя несколько десятков лет.
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