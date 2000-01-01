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www.olympic.org 25.02 12:26   MIGnews.com

WADA: в докладе Макларена мало доказательств вины россиян

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало, что в докладе независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена содержится недостаточно доказательств причастности россиян к нарушению антидопинговых правил. Об этом говорится в письме генерального директора Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофа де Кеппера, опубликованного на сайте организации.

"На недавнем собрании, организованном WADA в Лозанне для международных спортивных федераций с целью прояснения того, как интерпретировать данные из доклада Макларена, WADA признало, что во многих случаях доказательств в отношении россиян недостаточно для того, чтобы применить к нам санкции. WADA также отметило, что переводы текстов, использованных в докладе, были неточными и запросило более детальные расшифровки", – говорится в письме де Кеппера.

Макларен представил вторую часть доклада комиссии в декабре 2016 года. Согласно докладу, около тысячи российских спортсменов были вовлечены в махинации с допинг-пробами во время зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. Позднее МОК заявил, что проведет перепроверку всех проб, взятых в ходе ОИ-2014.

После обнародования второй части доклада Россия потеряла право на проведение чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону, который был перенесен из Сочи в Германию, а Союз биатлонистов России (СБР) решил не проводить в текущем сезоне этап Кубка мира в Тюмени, чтобы соревнования проходили в "атмосфере праздника, а не среди подозрений и кривотолков". Тюмень может лишиться права на проведение чемпионата мира по биатлону в 2021 году.
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