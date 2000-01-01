25.01 09:04 MIGnews.com

Землетрясение в Турции: 20 погибших, 920 раненых

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В пятницу вечером, 24 января, в восточной части Турции произошло сильное землетрясение, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек. Землетрясения ощущались в нескольких соседних странах.Шестнадцать человек погибли в восточном городе Элязыге и еще четыре - в соседней провинции Малатья, сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD). По его словам, около 920 раненых получили медицинскую помощь.Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что сотрудники службы спасения также разыскивают 30 человек под пропавших без вести.Спасатели работали всю ночь в руинах и при тмепературе до -8 градусов по Цельсию.Более 17 000 человек были убиты в августе 1999 года при землетрясении магнитудой 7,6 балла в западном городе Лимит, в 90 км к юго-востоку от Стамбула. Около 500 000 человек остались без крова.