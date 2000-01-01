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Мальчик из Восточного Иерусалима найден в тяжелом состоянии | Фото:25.01 08:35   MIGnews.com

Мальчик из Восточного Иерусалима найден мертвым

По предварительным данным, 8-летний мальчик, пропавший без вести в Восточном Иерусалиме в пятницу днем, был найден мертвым в субботу утром, 25 января.

Поисковые отряды обнаружили его мертвым на дне резервуара с дождевой водой.

Медработники были вынуждены констатировать его смерть.

Напомним, что в субботу утром, 25 января, израильская полиция продолжила поиски 8-летнего мальчика, который пропал без вести в Восточном Иерусалиме в пятницу днем.

Кайса Абу Рамила из района Бейт-Ханина в последний раз видели там около 4:00 вечера. Сотни добровольцев присоединились к полиции в поисковой операции.


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