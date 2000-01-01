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В Китае от коронавируса скончался врач, помогавший людям | Фото:25.01 15:08   MIGnews.com

В Китае от коронавируса скончался врач, помогавший людям

Врач из больницы в китайской провинции Хубэй, которая является центром вспышки коронавируса, скончался от вируса, сообщает China Global Television Network.

Лян Удун, врач из больницы Хубэй Синьхуа, который был на переднем фронте борьбы со вспышкой коронавируса в городе Ухань, умер от вируса в возрасте 62 лет.

Ранее сообщалось, что в Китае из-за коронавируса отменили киносеансы.

Власти Китая приняли решение из-за начавшейся эпидемии коронавируса отменить прокат всех кинорелизов новых фильмов, которые планировалось демонстрировать на больших экранах на китайский Новый год.


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