25.01 07:42 MIGnews.com

В Восточном Иерусалиме похищен 8-летний мальчик

החיפושים אחר הילד בבית חנינא: המשטרה מפזרת את התושבים שדורשים לאפשר להם להיכנס לנווה יעקב. תושבים זורקים אבנים לעבר השוטרים@SuleimanMas1 pic.twitter.com/ouZYgFKxqY — כאן חדשות (@kann_news) 24 января 2020 г.

החיפושים אחר הילד בבית חנינא: כוחות כיבוי והצלה מבצעים חיפושים בשלולית גדולה באזור המקום האחרון בו נראה הילד@SuleimanMas1 pic.twitter.com/nQfDPWNBA3 — כאן חדשות (@kann_news) 24 января 2020 г.

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В субботу утром, 25 января, израильская полиция продолжила поиски 8-летнего мальчика, который пропал без вести в Восточном Иерусалиме в пятницу днем.Кайса Абу Рамила из района Бейт-Ханина в последний раз видели там около 4:00 вечера. Сотни добровольцев присоединились к полиции в поисковой операции.После того, как жители Бейт-Ханины, разыскивающие Абу Рамилу, пытались проникнуть в соседний еврейский квартал Неве-Яаков, полагая, что поселенцы похитили мальчика, вспыхнули столкновения. Некоторые демонстранты бросали камни в полицию. В итоге, 12 человек получили легкие ранения, трое арестованы за нарушение общественного порядка.Родственники Абу Рамилы обнаружили видеозаписи службы безопасности, которые, по их словам, фиксируют похищение, однако позже выяснилось, что видеозаписи не имеют отношения к делу.