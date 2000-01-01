Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











В Восточном Иерусалиме похищен 8-летний мальчик | Фото:25.01 07:42   MIGnews.com

В Восточном Иерусалиме похищен 8-летний мальчик

В субботу утром, 25 января, израильская полиция продолжила поиски 8-летнего мальчика, который пропал без вести в Восточном Иерусалиме в пятницу днем.

Кайса Абу Рамила из района Бейт-Ханина в последний раз видели там около 4:00 вечера. Сотни добровольцев присоединились к полиции в поисковой операции.

После того, как жители Бейт-Ханины, разыскивающие Абу Рамилу, пытались проникнуть в соседний еврейский квартал Неве-Яаков, полагая, что поселенцы похитили мальчика, вспыхнули столкновения. Некоторые демонстранты бросали камни в полицию. В итоге, 12 человек получили легкие ранения, трое арестованы за нарушение общественного порядка.

Родственники Абу Рамилы обнаружили видеозаписи службы безопасности, которые, по их словам, фиксируют похищение, однако позже выяснилось, что видеозаписи не имеют отношения к делу.






Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:30
Задержан полицейский, который помогал наркобарону Коротышке
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:40
В Китае из-за коронавируса отменили киносеансы
04:32
Сериал по "Звёздным войнам" заморожен из-за плагиата
03:15
Цена успеха: Билли Айлиш задумалась о самоубийстве
02:00
Смертельный вирус добрался до Беларуси
00:49
В ЕС подписали соглашение о Brexit
23:37
Дания хочет запретить продажу веселящего газа детям
22:47
Apple против создания единого зарядного порта на гаджетах
21:33
Репортер BBC: Израиль прикрывается Холокостом
21:08
"Путин признал, что Иссахар наказали слишком жестоко"  
21:05
Землетрясение в Турции: 6,9 баллов
20:58
"Израиль расстелил красный ковер перед главой гангстеров"
20:39
Сирия: за последние сутки погибли трое военных
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus