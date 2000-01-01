В Восточном Иерусалиме похищен 8-летний мальчик

В субботу утром, 25 января, израильская полиция продолжила поиски 8-летнего мальчика, который пропал без вести в Восточном Иерусалиме в пятницу днем.
Кайса Абу Рамила из района Бейт-Ханина в последний раз видели там около 4:00 вечера. Сотни добровольцев присоединились к полиции в поисковой операции.
После того, как жители Бейт-Ханины, разыскивающие Абу Рамилу, пытались проникнуть в соседний еврейский квартал Неве-Яаков, полагая, что поселенцы похитили мальчика, вспыхнули столкновения. Некоторые демонстранты бросали камни в полицию. В итоге, 12 человек получили легкие ранения, трое арестованы за нарушение общественного порядка.
Родственники Абу Рамилы обнаружили видеозаписи службы безопасности, которые, по их словам, фиксируют похищение, однако позже выяснилось, что видеозаписи не имеют отношения к делу.