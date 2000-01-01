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Короновирус: Франция и США эвакуируют граждан из Уханя | Фото:26.01 09:05   MIGnews.com

Коронавирус: Франция и США эвакуируют граждан из Уханя

Правительства Франции и Соединенных Штатов Америки организовали эвакуацию своих граждан из изолированного китайского города Ухань, ставшего эпицентром вспышки коронавируса.

В заявлении на официальном сайте французского консульства утверждается, что власти "рассматривают возможность создания автобусного сообщения, которое позволит гражданам, их супругам и детям покинуть Ухань".

Детали только прорабатываются, однако план состоит в том, чтобы доставить французов в другой китайский город, где они пройдут 14-дневный карантин, прежде чем смогут двигаться дальше.

По данным The Wall Street Journal, правительство США, в свою очередь, работает над эвакуацией граждан воздушным путем. По предварительным данным, примерно 1000 американцев сейчас находятся в Ухане. Консульство пытается связаться со всеми, чтобы скоординировать.

Тем временем, Госдепартамент заявил, что "принимает меры по переводу своих сотрудников" в Генеральное консульство США в Ухане.

Самолет, предоставленный для эвакуации, сможет вместить около 230 человек, включая дипломатов. Американцы с семьями сами будут платить за места. По словам источника, ожидается, что операция будет проводиться в воскресенье. Министерство иностранных дел Китая одобрило план.

"Мы ожидаем, что будут ограниченные возможности для перевозки частных лиц одним рейсом, вылетающим из международного аэропорта Ухань. Они будут отправлены в Сан-Франциско, штат Калифорния. Приоритет будет отдан лицам, подверженным повышенному риску коронавируса", – сказал источник.


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