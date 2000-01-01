Землетрясение в Турции: число жертв резко возросло

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве (AFAD), число пострадавших достигло 1243 человек.
Больше всего пострадали жители провинций Элязыг (843) и Малатья (226). В районе землетрясения работают около 3,7 тысячи спасателей, которые достают людей из-под завалов.
Эпицентр подземных толчков располагался в уезде Сивридже в провинции Елязиг. Землетрясение магнитудой 6,8 всколыхнуло Турцию в 20:55 по местному времени. После этого были зафиксированы 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше. Подземные толчки ощущались в прилегающих к Элязыгу провинциях, а также на севере Сирии.
В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил пострадавшую от подземных толчков провинцию Элязыг. По данным издания, лидер страны проконтролирует ситуацию с пострадавшими.