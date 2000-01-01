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Землетрясение в Турции: число жертв резко возросло | Фото:25.01 21:52   MIGnews.com

Землетрясение в Турции: число жертв резко возросло

Количество жертв землетрясения, которое всколыхнуло Турцию 24 января, возросло до 22.

Об этом сообщает издание "Анадолу".

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве (AFAD), число пострадавших достигло 1243 человек.

Больше всего пострадали жители провинций Элязыг (843) и Малатья (226). В районе землетрясения работают около 3,7 тысячи спасателей, которые достают людей из-под завалов.

Эпицентр подземных толчков располагался в уезде Сивридже в провинции Елязиг. Землетрясение магнитудой 6,8 всколыхнуло Турцию в 20:55 по местному времени. После этого были зафиксированы 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше. Подземные толчки ощущались в прилегающих к Элязыгу провинциях, а также на севере Сирии.

В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил пострадавшую от подземных толчков провинцию Элязыг. По данным издания, лидер страны проконтролирует ситуацию с пострадавшими.







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