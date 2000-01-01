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Тель-Шева: отец переехал на машине годовалую дочь | Фото:25.01 21:30   MIGnews.com

Тель-Шева: отец переехал на машине годовалую дочь

В субботу, 25 января, полуторогодовалая девочка погибла после того, как попала под колеса машины своего отца.

Об этом сообщает издание "Маарив".

Трагедия произошла в бедуинском городе Тель-Шева. Полиция задержала подозреваемого. По предварительным данным, мужчина выезжал со двора задним ходом и не заметил ребенка.

Девочку в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Через несколько часов ребенок скончался от полученных травм.


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