25.01 21:30 MIGnews.com
Тель-Шева: отец переехал на машине годовалую дочь
В субботу, 25 января, полуторогодовалая девочка погибла после того, как попала под колеса машины своего отца.
Об этом сообщает издание "Маарив
".
Трагедия произошла в бедуинском городе Тель-Шева. Полиция задержала подозреваемого. По предварительным данным, мужчина выезжал со двора задним ходом и не заметил ребенка.
Девочку в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Через несколько часов ребенок скончался от полученных травм.
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