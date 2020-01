25.01 15:31 MIGnews.com

100 секунд до конца света: часы Судного дня вновь переведены

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Стрелки часов Судного дня приблизились к полуночи, что свидетельствует о приближении величайшей опасности для человечества.Об этом сообщает журнал Bulletin of the Atomic Scientists Ученые Чикагского университета передвинули стрелки сразу на 20 секунд вперед, и теперь часы показывают 23:58:20. То есть, мир находится за 100 условных секунд до некой глобальной катастрофы."Человечество по-прежнему стоит лицом к лицу с двумя угрозами – ядерной войной и изменением климата, которые усугубляются множеством угроз, информационной войной в киберпространстве, подрывающей способность общества реагировать", – заявила президент журнала Рейчел Бронсон.Уточняется, что в ситуации с угрозой международной безопасности изрядную роль сыграли политики.Основными причинами, по которым стрелки часов Судного дня были сдвинуты ближе к полуночи, называются недостаток решительных действий в борьбе с изменениями климата, ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).Bulletin of the Atomic Scientists выставляет время с 1947 года на основе военно-политических событий в мире. В этом году в принятии решения участвовали 13 Нобелевских лауреатов. Выставленное время настолько приблизилось к полуночи впервые в истории.