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100 секунд до конца света: часы Судного дня вновь переведены | Фото:25.01 15:31   MIGnews.com

100 секунд до конца света: часы Судного дня вновь переведены

Стрелки часов Судного дня приблизились к полуночи, что свидетельствует о приближении величайшей опасности для человечества.

Об этом сообщает журнал Bulletin of the Atomic Scientists.

Ученые Чикагского университета передвинули стрелки сразу на 20 секунд вперед, и теперь часы показывают 23:58:20. То есть, мир находится за 100 условных секунд до некой глобальной катастрофы.

"Человечество по-прежнему стоит лицом к лицу с двумя угрозами – ядерной войной и изменением климата, которые усугубляются множеством угроз, информационной войной в киберпространстве, подрывающей способность общества реагировать", – заявила президент журнала Рейчел Бронсон.

Уточняется, что в ситуации с угрозой международной безопасности изрядную роль сыграли политики.



Основными причинами, по которым стрелки часов Судного дня были сдвинуты ближе к полуночи, называются недостаток решительных действий в борьбе с изменениями климата, ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Bulletin of the Atomic Scientists выставляет время с 1947 года на основе военно-политических событий в мире. В этом году в принятии решения участвовали 13 Нобелевских лауреатов. Выставленное время настолько приблизилось к полуночи впервые в истории.


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