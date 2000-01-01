25.01 23:08 MIGnews.com

Каждый литр воды в Антарктике кишит пластиком

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В каждом литре воды Антарктики учеными обнаружены сотни кусков пластика. Специалисты на корабле Британской антарктической службы (BAS) "Джеймс Кларк Росс" отфильтровали воду во фьордах вдоль Антарктического полуострова.Образец, взятый из поверхностных вод в заливе Борген, содержал несколько волокон и фрагментов микропластика, которые были видны невооруженным глазом. Но изучение образцов под микроскопом открывают глаза на более широкую проблему."Там гораздо больше пластика, чем я ожидала увидеть. До сих пор он легко исчисляется сотнями [кусочков] на литр воды, что очень печально, потому что места, в которых мы исследуем, чистые и нетронутые." - сказала Тристин Гарза, из Университета Западной Флориды.