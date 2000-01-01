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Каждый литр воды в Антарктике кишит пластиком | Фото:25.01 23:08   MIGnews.com

Каждый литр воды в Антарктике кишит пластиком

В каждом литре воды Антарктики учеными обнаружены сотни кусков пластика. Специалисты на корабле Британской антарктической службы (BAS) "Джеймс Кларк Росс" отфильтровали воду во фьордах вдоль Антарктического полуострова.

Образец, взятый из поверхностных вод в заливе Борген, содержал несколько волокон и фрагментов микропластика, которые были видны невооруженным глазом. Но изучение образцов под микроскопом открывают глаза на более широкую проблему.

"Там гораздо больше пластика, чем я ожидала увидеть. До сих пор он легко исчисляется сотнями [кусочков] на литр воды, что очень печально, потому что места, в которых мы исследуем, чистые и нетронутые." - сказала Тристин Гарза, из Университета Западной Флориды.


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