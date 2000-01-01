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Виновный в крушении украинского Боинга находится в тюрьме | Фото:25.01 12:37   MIGnews.com

Виновный в крушении украинского Боинга находится в тюрьме

Житель Ирана, сбивший украинский самолет авиалиний МАУ, задержан и находится под стражей. Об этом сообщил глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф, его слова приводит ТАСС со ссылкой на агентство ИСНА.

"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - рассказал чиновник. Личность человека не уточняется.

Boeing 737 был сбит двумя ракетами в небе над Тегераном рано утром 8 января. Погибли все 176 человекна борту.


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