25.01 12:37 MIGnews.com
Виновный в крушении украинского Боинга находится в тюрьме
Житель Ирана, сбивший украинский самолет авиалиний МАУ, задержан и находится под стражей. Об этом сообщил глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф, его слова приводит ТАСС со ссылкой на агентство ИСНА.
"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - рассказал чиновник. Личность человека не уточняется.
Boeing 737 был сбит двумя ракетами в небе над Тегераном рано утром 8 января. Погибли все 176 человекна борту.
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