25.01 12:09 MIGnews.com

Коронавирус: в Китае построят 2 специализированную больницу

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В китайском городе Ухань, который является центром вспышки нового коронавируса, будет построена вторая специализированная больница для лечения пациентов, сообщают государственные СМИ People's Daily в субботу, 25 января.Строительство больницы, рассчитанной на 1300 коек, планируется завершить через полмесяца. Строительство первой специализированной больницы началось и должно быть завершено к 3 февраля.В результате вспышки вируса погиб 41 человек и заразилось более 1300 человек во всем мире.