Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Коронавирус: в Китае построят 2 специализированную больницу | Фото:25.01 12:09   MIGnews.com

Коронавирус: в Китае построят 2 специализированную больницу

В китайском городе Ухань, который является центром вспышки нового коронавируса, будет построена вторая специализированная больница для лечения пациентов, сообщают государственные СМИ People's Daily в субботу, 25 января.

Строительство больницы, рассчитанной на 1300 коек, планируется завершить через полмесяца. Строительство первой специализированной больницы началось и должно быть завершено к 3 февраля.

В результате вспышки вируса погиб 41 человек и заразилось более 1300 человек во всем мире.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:22
Солдаты ЦАХАЛа - звери. Телесуфлер сломал жизнь Ошрат Котлер
11:34
Названо настоящее число инфицированных коронавирусом
11:18
Видео: китайские врачи умирают после лечения пациентов  
10:40
Самодельное взрывное устройство к югу от Негева
10:12
Военные Мьянмы обстреляли деревню Рохинджа
09:17
Дядя Наамы Иссахар - водитель Нетаниягу
09:04
Землетрясение в Турции: 20 погибших, 920 раненых
08:42
Прогноз погоды в Израиле
08:35
Мальчик из Восточного Иерусалима найден мертвым
07:42
В Восточном Иерусалиме похищен 8-летний мальчик
06:30
Задержан полицейский, который помогал наркобарону Коротышке
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:40
В Китае из-за коронавируса отменили киносеансы
04:32
Сериал по "Звёздным войнам" заморожен из-за плагиата
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus