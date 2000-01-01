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Названо настоящее число инфицированных коронавирусом | Фото:25.01 11:34   MIGnews.com

Названо настоящее число инфицированных коронавирусом

На сайте medrxiv.org специалисты в области медицины опубликовали новый отчет, который направлен на выявление истинного числа заболевших новым коронавирусом. По словам экспертов, с момента выявления вируса было инфицировано 11 341 человек.

"По нашим оценкам, в Ухани выявлено только 5,1% инфекций, и к 21 января в Ухане с момента начала распространения вируса было инфицировано в общей сложности 11 341 человек (интервал прогнозирования - 9 217-14 245) с начало года."

"Если эпидемия в Ухане будет продолжаться, мы прогнозируем, что к 4 февраля эпидемия в Ухане будет значительно больше (191 529 случаев заражения), инфекция будет распространена в других городах Китая, а также в другие страны."

Ранее сообщалось о нескольких случаях смерти китайских врачей, которые лечили заболевших новым коронавирусом.




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