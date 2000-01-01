Названо настоящее число инфицированных коронавирусом
На сайте medrxiv.org специалисты в области медицины опубликовали новый отчет, который направлен на выявление истинного числа заболевших новым коронавирусом. По словам экспертов, с момента выявления вируса было инфицировано 11 341 человек.
"По нашим оценкам, в Ухани выявлено только 5,1% инфекций, и к 21 января в Ухане с момента начала распространения вируса было инфицировано в общей сложности 11 341 человек (интервал прогнозирования - 9 217-14 245) с начало года."
"Если эпидемия в Ухане будет продолжаться, мы прогнозируем, что к 4 февраля эпидемия в Ухане будет значительно больше (191 529 случаев заражения), инфекция будет распространена в других городах Китая, а также в другие страны."
Ранее сообщалось о нескольких случаях смерти китайских врачей, которые лечили заболевших новым коронавирусом.
New Study: “We estimate that only 5.1% (95%CI, 4.8-5.5) of infections in Wuhan are identified, and by 21 January a total of 11,341 people (prediction interval, 9,217-14,245) had been infected in Wuhan since the start of the year.” — Imputes an R_0 of 3.8 https://t.co/PoaZunizE4