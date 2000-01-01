25.01 10:40 MIGnews.com

Самодельное взрывное устройство к югу от Негева

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В субботу утром, 25 января, представитель израильской полиции Мики Розенфельд подтвердил, что на юге Израиля упал "подозрительный объект". В заявлении израильской полиции на иврите говорится, что объект был прикреплен к группе воздушных шаров."Мы подтверждаем, что подозрительный объект приземлился на открытой местности к югу от региона Негев, эксперты по обезвреживанию бомб находятся на месте происшествия. Никаких травм или повреждений.""Эксперты по обезвреживанию бомб продолжают патрулировать юг и реагировать на любые упавшие подозрительные объекты или воздушные шары", - сказал Розенфельд.