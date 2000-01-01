25.01 10:12 MIGnews.com

Военные Мьянмы обстреляли деревню Рохинджа

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Две женщины, одна из них беременная, были убиты после того, как военнослужащие Мьянмы обстреляли деревню Рохинджы в субботу, 25 января. Семь других получили ранения. По словам законодателя и жителя деревни, случай произошел через два дня после того, как высший суд ООН распорядился защитить меньшинство.Маунг Кьяу Зан, национальный член парламента от поселка Бутхидаунг в северном штате Ракхайн, сказал, что снаряды, выпущенные близлежащим батальоном, поразили деревню среди ночи.Правительственные войска сражались с этническими повстанцами в штате более года. "Не было никаких боевых действий, они просто стреляли из артиллерии в деревню без боя", - сказал он Reuters по телефону, добавив, что во второй раз в этом году погибли мирные жители.Более 730 000 мусульман-рохинджа были вынуждены бежать из северного штата Ракхайн в 2017 году после военных действий. Совсем недавно регион погрузился в новый хаос из-за новых боев между вооруженными силами и армией Аракана, повстанческой группировкой.