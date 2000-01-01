26.01 02:26 MIGnews.com
В доме в Ирландии обнаружены тела троих детей
Полиция Ирландии расследует смерть троих детей в доме в Ньюкасле, в Дублине.
Тела двух мальчиков и одной девочки были найдены мертвыми в своем доме, а хозяйка квартиры, женщина в возрасте 40 лет, была доставлена в больницу Таллах.
Полиция пытается выяснить обстоятельство этой трагедии. Советник по региону Эмер Хиггинс назвал события "невообразимой трагедией".
Ранее, сообщалось
, что по предварительным данным, 8-летний мальчик, пропавший без вести в Восточном Иерусалиме в пятницу днем, был найден мертвым в субботу утром, 25 января.
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