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В доме в Ирландии обнаружены тела троих детей | Фото:26.01 02:26   MIGnews.com

В доме в Ирландии обнаружены тела троих детей

Полиция Ирландии расследует смерть троих детей в доме в Ньюкасле, в Дублине.

Тела двух мальчиков и одной девочки были найдены мертвыми в своем доме, а хозяйка квартиры, женщина в возрасте 40 лет, была доставлена в больницу Таллах.

Полиция пытается выяснить обстоятельство этой трагедии. Советник по региону Эмер Хиггинс назвал события "невообразимой трагедией".

Ранее, сообщалось, что по предварительным данным, 8-летний мальчик, пропавший без вести в Восточном Иерусалиме в пятницу днем, был найден мертвым в субботу утром, 25 января.


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