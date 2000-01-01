25.01 11:05 MIGnews.com

Число жертв, погребенных в отеле под лавиной, возросло до 21

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Число жертв схода лавины на горный отель Rigopiano в центральной Италии достигло 21 человека: минувшей ночью спасатели извлекли из-под многометровых завалов снега еще три тела, сообщает новостной телеканал RaiNews24.За минувшие дни спасателям удалось обнаружить и вытащить из-под снега 11 выживших. В настоящее время еще восемь человек официально считаются пропавшими без вести.ЧП произошло 18 января в горном массиве Гран-Сассо близ городка Фариндола, находящегося в итальянской области Абруццо. Лавина, сход которой, по-видимому, спровоцировали сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии, погребла под собой отель Rigopiano, где находились 40 человек.