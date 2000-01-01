25.01 09:30 MIGnews.com

В столице Сомали произошел мощный взрыв

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Нападение на отель Dayah в Могадишо. В сомалийской столице у входа в гостиницу был взорван заминированный грузовик, после чего нападавшие открыли огонь из огнестрельного оружия.Подробности нападения пока неизвестны, отмечает ТАСС. Тактика действий террористов известна и неоднократно отработана — сначала взрывается заминированная машина, а потом, когда к месту взрыва, подтягиваются силы полиции или армии, начинается обстрел.2 января 2017 года у главной базы миротворцев Африканского союза (АМИСОМ) недалеко от аэропорта Могадишо события развивались именно так: сначала у КПП базы взорвался заминированный автомобиль, а затем начался обстрел. Погибли трое полицейских. Ответственность за теракт пока никто не взял, но обычно в Сомали это дело рук исламистов из "Аш-Шабаб".