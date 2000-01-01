Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






В столице Сомали произошел мощный взрыв 25.01 09:30   MIGnews.com

В столице Сомали произошел мощный взрыв

Нападение на отель Dayah в Могадишо. В сомалийской столице у входа в гостиницу был взорван заминированный грузовик, после чего нападавшие открыли огонь из огнестрельного оружия.

Подробности нападения пока неизвестны, отмечает ТАСС. Тактика действий террористов известна и неоднократно отработана — сначала взрывается заминированная машина, а потом, когда к месту взрыва, подтягиваются силы полиции или армии, начинается обстрел.

2 января 2017 года у главной базы миротворцев Африканского союза (АМИСОМ) недалеко от аэропорта Могадишо события развивались именно так: сначала у КПП базы взорвался заминированный автомобиль, а затем начался обстрел. Погибли трое полицейских. Ответственность за теракт пока никто не взял, но обычно в Сомали это дело рук исламистов из "Аш-Шабаб".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:20
Натали Портман номинирована на Оскар
08:56
Представителем США при ООН стала губернатор Южной Каролины
08:38
Арабский депутат сравнил Трампа и Регев с нацистами
08:37
ООН осудила "односторонние действия" Израиля
08:35
СМИ: ФБР прослушивало разговоры посла РФ в США
08:20
Решение о переводе американцами денег ПА пересмотрят
07:55
Трамп пригрозил отправить федералов в Чикаго
07:30
Яалону сказали: тот, кто провалил операцию - не проповедует
07:16
На следователей по делу Нетаниягу собирают компромат
07:14
Малиновская: Признать сексуальное насилие на почве ненависти
07:11
Турецкий скандал
06:28
Групповое изнасилование транслировали через Facebook Live
05:16
Бельгийская модель призналась в интерсексуальности
04:27
Женщины чаще мужчин ищут партнера на одну ночь
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus